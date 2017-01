Masyarakat Jakarta diajak lomba lari sambil "disco"

id

lomba lari disco, lomba disco, tija, taman impian jaya ancol

Jakarta (ANTARA News) - Brian Syarif Production (BSPro) mengajak masyarakat mengikuti lomba lari berjarak lima kilometer sambil "disco" di kawasan Pantai Ancol Jakarta Utara pada 18 Maret 2017."Dijamin acara ini memberikan sensasi berbeda," kata CEO BSPro Febrian Nugraha di Jakarta Kamis.Febrian mengatakan lomba lari disco merupakan acara perpaduan antara olahraga, teknologi musik dan disko pada penghujung kegiatan.Kegiatan tersebut dihadirkan bagi pegiat lari, komunitas musik dan penggemar disko untuk aktivitas sehat dengan menyesuaikan kehidupan masyarakat modern.Febian yakin masyarakat Jakarta dan sekitarnya akan tertarik mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan target jumlah peserta mencapai 2.000 orang.Penyelenggara akan menghadirkan nuansa gemerlap dengan alunan musik disko di pinggir Pantai Ancol usai peserta berlari sepanjang lima kilometer."Peserta diperbolehkan untuk berkostum atau atribut pendukung yang sesuai tema acara," ujar Febrian.Panitia menyediakan hadiah untuk kategori wanita dan pria bagi juara I mendapatkan uang tunai Rp5 juta, juara II (Rp3 juta) dan juara III (Rp2 juta), serta hadiah bagi kostum terbaik wanita dan pria sebesar Rp1 juta per pemenang ditambah peserta yang menyentuh garis finis akan mendapatkan medali dan "exclusive finisher tee".Penanggung jawab teknis acara Ari Suryantoro menambahkan "Disco Beach Run" akan mengalahkan popularitas acara "Djakarta Warehouse Project" (DPW) yang digelar di Kemayoran Jakarta Pusat pada beberapa waktu lalu.Ari menyebutkan panitia akan menyediakan pos medis pada setiap 1,5 kilometer sepanjang jarak lomba lari 5 kilometer.Peserta yang mendaftarkan diri dipungut biaya Rp300 ribu per orang namun yang membeli tiket pada 5 hingga 18 Januari 2017 akan mendapatkan potongan harga menjadi Rp250 ribu per orang.(T014)

Editor: Ruslan Burhani