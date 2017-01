Habib Novel adukan Basuki Purnama dugaan langgar UU ITE

id

habib novel, uu ite, fitsa hats

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal DPP Front Pembela Islam, Novel Hasan atau Habib Novel, mengadukan Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Purnama, atas dugaan melanggar UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) terkait persoalan"Bukti pertama artikel dari mediadan kedua rekaman video Pak Ahok bicara di depan wartawan salah satu televisi swasta usai sidang," kata pengacara Hasan, Nurhayati, di Jakarta Kamis.Hasan melaporkan Purnama berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/55/I/2017/PMJ/ Dit.Reskrimsus tertanggal 5 Januari 2017.Basuki dilaporkan dugaan melanggar Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHPPasal 27 ayat (3)Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19/2016 tentang perubahan UU Nomor 11/2008 tentang ITE.Nurhayati mengungkapkan, Basuki mengucapkan Hasan merasa malu bekerja pada perusahaan Amerika sehingga menuduh Hasan sengaja mengubah ejaan restoran siap saji "Pizza Hut" menjadi"Padahal Habib Novel tidak pernah merasa malu dan menutupi pengalaman kerjanya pada perusahaan asing," ujar Nurhayati.Sementara itu, Hasan berharap penyidik Polda Metro Jaya segera memproses laporan dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran ITE yang dituduhkan kepada Purnama itu.Akibat pemberitaanitu, Hasan menyebutkan dia menjadi sasaran perundungan para pengguna media sosial. "Dirundung jadi viral banyak macam-macam meme salah satunya, ini penghinaan terhadap ulama kita dapat laporan dari media sosial," tutur Hasan.

Editor: Ade Marboen