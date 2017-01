Kerui Petroleum puncaki daftar “50 Best Chinese Enterprises 2016 in Petroleum & Petrochemical Equipment Manufacturing Industry”

id

Kerui Petroleum puncaki daftar

DONGYING, Tiongkok--(Antara/BUSINESS WIRE) -- Kerui Petroleum, penyedia peralatan dan layanan energi dunia terkemuka, dengan bangga mengumumkan keberhasilannya menempati peringkat pertama dalam daftar "50 Best Chinese Enterprises 2016 in Petroleum & Petrochemical Equipment Manufacturing Industry” yang diumumkan oleh Asosiasi Industri Peralatan Perminyakan dan Petrokimia Tiongkok (CPEIA) di event 2016 China Unconventional Oil & Gas Conference pada tanggal 2 November 2016 di Chengdu, Tiongkok. Selain itu, dua produk inovatif andalan Kerui “1000HP ACVF Skid-Mounted Drilling Rig” dan “50MPa High-Pressure Nitrogen Generator for Oilfields” juga masuk ke dalam jajaran "2016 Famous Products".

Body utama dari 1000HP ACVF Skid-Mounted Drilling Rig (tidak termasuk sistem pengendali solid) dirancang untuk menampung lima modul independen portabel yang dapat menempuh jarak pemindahan yang jauh hanya dalam waktu delapan jam guna memangkas siklus pemindahan alat pengebor. Kerui Petroleum adalah perusahaan Tiongkok pertama yang mampu mengembangkan alat pengeboran semutakhir ini, yang jika digabungkan dengan kemampuan derek bertonase super besarnya, tidak ada tandingannya di dunia.

50MPa High-Pressure Nitrogen Generator, salah satu produk unggulan Kerui yang dikembangkan oleh Kerui Research Institute of Petroleum Engineering, membuktikan keunggulan teknologi Kerui sebagai produsen sistem generator nitrogen dan penyedia berbagai layanan terkait yang terkemuka di dunia. Dilengkapi dengan rentang konfigurasi yang luas untuk mengatur aliran dan kemurnian nitrogen, generator ini mampu memenuhi seluruh kebutuhan stimulasi sumur pada berbagai kondisi ladang minyak. Dengan output tekanan hingga 50MPa, menjadikan proses injeksi nitrogen untuk sumur

dalam/sumur ekstra dalam layak untuk digunakan pada deposito minyak bertipe fissure-cave karbonat. Fitur analisis debaran gas dan getaran jalur pipa pada sistem jalur pipa permukaan juga akan menjamin keamanan dan stabilitas operasi generator.

Dengan kehormatan ini, Kerui Petroleum akan tetap fokus pada penyediaan layanan yang berorientasi pada pelanggan sekaligus tetap mengimplementasikan strategi "technology first, innovation-driven" untuk meningkatkan geliat R&D dan daya saing mereknya serta terus memainkan peran penting di pasar manufaktur peralatan perminyakan dan petrokimia domestik. Kerui berkomitmen akan terus menghadirkan lebih banyak produk dan layanan berkualitas yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen dari seluruh dunia.

Tentang Kerui Petroleum

Kerui Petroleum adalah grup industri komprehensif yang mengintegrasikan riset, pengembangan, dan manufaktur peralatan perminyakan berstandar internasional, layanan teknologi perekayasaan ladang minyak terpadu, dan solusi kontrak turnkey EPC untuk ladang minyak. Melalui 57 kantor cabang yang tersebar di seluruh dunia, Kerui Petroleum menyediakan beragam layanan dan produk untuk lebih dari 5000 konsumen di lebih dari 80 negara.

