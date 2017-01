Viola Davis, bintang di Walk of Fame pertama di 2017

id

Viola Davis

Jakarta (ANTARA News) - Viola Davis adalah selebriti pertama yang menerima bintang di Hollywood Walk of Fame pada 2017.Saat menerima penghormatan tersebut Davis (51) mengenang almarhum ayahnya dalam pidatonya."Saya berharap dia ada di sini," kata dia, dikutip dari People. "Dia meninggal pada 2006 dan, um, dia akan berpikir ini cukup fantastis," sambung dia.Suami bintang "Suicide Squad" itu, aktor Julius Tennon (63), dan putrinya Genesis juga turut hadir, bersama dengan aktris legendaris Meryl Streep, yang berbicara dalam acara tersebut. ( Baca juga: Parade penjahat di film “Suicide Squad” Davis juga mengungkapkan masa-masa sulitnya waktu masih kecil. "Satu-satunya foto yang saya miliki tentang diri saya sebagai seorang anak di taman kanak-kanak adalah dengan sedikit...ekspresi yang tidak benar-benar tersenyum, tidak benar-benar cemberut," ujar dia."Tapi setiap kali saya melihat gadis kecil itu, saya selalu berpikir, "Oh, pakaiannya lucu." Tapi dia selalu lapar, dia selalu pemalu, dia tipe orang yang selalu berada di belakang layar, tapi di dalam dia memiliki impian besar.Dan satu-satunya hal yang saya bisa pikirkan adalah, "Apa yang disebut Ulat kemudian berubah menjadi Kupu-kupu"," lanjut dia.Setelah berterima kasih kepada keluarga dan Streep atas dukungan mereka, Davis mengatakan, "Aku tidak percaya hidup saya sekarang."Dia menambahkan, "Yang bisa saya katakan adalah, "Tuhan telah memberkati hidup saya dalam kelimpahan"," tambah dia.(Baca juga: Bintang Donald Trump di "Hollywood Walk of Fame" dirusak

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Ida Nurcahyani