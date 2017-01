Cabai meroket, warung makan Manado tak naikkan harga

id

Manado (ANTARA News) - Usaha kuliner di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tidak menaikkan harga jual makanan kendati sejumlah kebutuhan pokok mulai naik."Kami tidak menaikkan harga makanan karena takut akan kehilangan pelanggan," kata Noni, pemilik warung makan di Teling Manado, Jumat.Dia mengatakan walaupun cabai rawit dan bawang merah mahal namun pihaknya tetap menjual dengan harga normal dan porsi yang sama."Sekarang harga cabai rawit dikisaran Rp60 ribu per kilogram dan bawang merah juga dikisaran Rp50 ribu per kg," kata Noni.Hal senada dikatakan Yenni, pemilik warung makan di Airmadidi Minahasa Utara, pihaknya masih menjual dengan harga normal yakni dikisaran Rp15 ribu hingga Rp18 ribu per porsi makanan.Walaupun sejumlah kebutuhan mahal saat ini, katanya, namun bisa diimbangi dengan harga tomat dan bawang daun yang masih murah.Saat ini harga tomat sebesar Rp5 ribu per kg dan bawang daun sebesar Rp3 tibu per ikat.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut Jenny Karouw mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional di Kota Manado dan sekitarnya."Memang cabai dan bawang merah cukup mahal, namun pihaknya memastikan kebutuhan tersebut tetap tersedia," kata Jenny.Pihaknya memastikan semua kebutuhan pokok masyarakat akan tetap tersedia, kendati harga sedikit mengalami peningkatan.(Baca juga: Harga cabai rawit di Raja Ampat tembus Rp200.000

