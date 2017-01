Surat Putri Diana terjual di lelang

id

Putri Diana

Jakarta (ANTARA News) - Surat yang dikirim oleh Puteri Diana kepada pejabat Istana Buckingham, salah satunya mengungkap bahwa Pangeran Harry "terus-menerus dalam kesulitan" di asrama sekolah, terjual ribuan dolar pada lelang di Inggris, Kamis (5/1).Enam catatan tulisan tangan tersebut dikirm ke Kepala Istana Buckingham Steward Cyril Dickman pada 1980-an dan 1990-an dan memperlihatkan sekilas kehidupan sang Putri."Anak-anak dalam keadaan baik dan menikmati asrama meskipun Harry terus-menerus dalam kesulitan!," tulis Putri Diana, dalam satu surat, pada 17 Oktober 1992."Kami pergi ke Korea pada bulan November jadi tempat yang bagus untuk berbelanja Natal!," tambah dia.Surat dari Kensington Palace tersebut, yang diperkirakan terjual 745 dolar AS hingga 1.117 dolar AS, dijual seharga 2.978 dolar AS oleh rumah lelang Cheffins Fine Art, Kamis.Catatan lain dikirim hanya berberapa hari setelah kelahiran Pangeran Harry pada 1984. Dalam surat tersebut Diana menjelaskan "waktu bahagia", Sky News melaporkan."William memuja adiknya dan menghabiskan seluruh waktu bersama Harry dengan ciuman dan pelukan yang tak habis-habis, hampir tidak membiarkan orang tuanya mendekat!," kata dia.Surat, yang juga diperkiraan terjual 745 dolar AS hingga untuk 1.117 dolar AS tersebut, dilelang seharga 3.972 dolar AS.Dan surat yang dibuat tahun 1992 di mana Putri Diana berterima kasih kepada Dickman atas dukungannya setelah kematian ayahnya itu dijual seharga 3.724 dolar AS.Juru bicara Cheffins menggambarkan surat tersebut sebagai "koleksi historis penting dari surat kerajaan dan memorabilia," dalam sebuah email kepada FoxNews.com, mengutip mantan anggota staf rumah tangga Istana.Putri Diana meninggal pada Agustus 1997 setelah mengalami cedera fatal dalam kecelakaan mobil di Paris.

