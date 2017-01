Real Madrid bertahan di puncak klasemen Liga Spanyol

id

Madrid (ANTARA News) - Klub sepakbola Real Madrid masih bertahan di puncak klasemen sementara Liga Spanyol (La Liga) dengan perolehan 37 poin, diikuti Barcelona di peringkat dua dengan catatan 34 poin.Berikut ini klasemen sementara La Liga hingga pertandingan Jumat (6/1) layaknya dicatat Gracenote (main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, poin):1. Real Madrid 15 11 4 0 40 14 372. Barcelona 16 10 4 2 41 16 343. Sevilla 16 10 3 3 32 21 334. Villarreal 16 8 5 3 25 11 295. Real Sociedad 16 9 2 5 28 21 296. Atletico Madrid 16 8 4 4 29 14 287. Athletic Club 16 8 2 6 22 19 268. Eibar 16 6 5 5 22 20 239. Espanyol 17 5 8 4 21 23 2310. Las Palmas 16 5 6 5 26 24 2111. Malaga 16 5 6 5 25 26 2112. Alaves 16 5 6 5 15 17 2113. Celta Vigo 16 6 3 7 25 31 2114. Real Betis 16 5 3 8 18 29 1815. Deportivo Coruna 17 4 5 8 23 28 1716. Leganes 16 4 4 8 13 27 1617. Valencia 15 3 3 9 21 29 1218. Sporting Gijon 16 3 3 10 17 33 1219. Granada CF 16 1 6 9 14 33 920 Osasuna 16 1 4 11 13 34 7.Pertandingan selanjutnya (GMT):Sabtu, 7 Januari 2017:Real Madrid vs Granada CF (12:00)Eibar vs Atletico Madrid (15:15)Las Palmas vs Sporting Gijon (17:30)Real Sociedad vs Sevilla (19:45).Minggu, 8 Januari 2017:Athletic Club vs Alaves (11:00)Real Betis vs Leganes (15:15)Celta Vigo vs Malaga (17:30)Villarreal vs Barcelona (19:45).Senin, 9 Januari 2017:Osasuna vs Valencia (19:45).

Editor: Priyambodo RH