Bonek akan disambut Viking dan Bobotoh di Bandung

Surabaya (ANTARA News) - Bonek, sebutan bagi supporter Persebaya Surabaya, berencana menggelar doa bersama di sela menunggu hasil Kongres PSSI yang berlangsung di Bandung pada 8 Januari.Sesepuh Bonek Tubagus Dadang Kosasih, Jumat, memastikan doa bersama akan berlangsung di sebuah lapangan di Kota Bandung, yang disediakan oleh The Viking dan Bobotoh, julukan bagi supporter Persib Bandung.Veteran Bonek berusia 60 tahun itu mengatakan, tujuan utama Bonek berangkat ke Bandung memang untuk mendengar secara langsung hasil Kongres PSSI terkait kepastian status Persebaya."Tapi kegiatan bonek selama di Kota Bandung nantinya adalah menggelar puji syukur, yaitu doa bersama," terang Dadang, ditemui di Stasiun Gubeng, di sela keberangkatannya menuju Bandung. Koordinator Bonek Andi Peci memprediksi sedikitnya 3.000 Bonek berangkat ke Bandung untuk mengawal Kongres PSSI terkait status Persebaya."Pengurus PSSI sendiri yang menjanjikan akan mengembalikan status Persebaya. Kita datang ke Bandung untuk mendengar langsung janji mereka," ucapnya.Andi menyebut gelombang terbesar keberangkatan Bonek menuju Bandung terjadi pada Jumat malam. "Ada 30 bus yang akan mengantar Bonek ke Bandung malam ini," katanya. Enam bus di antaranya berangkat dari SPBU di Jalan Demak Surabaya."Ada 500-an Bonek yang berangkat dari SPBU di Jalan Demak," ucap Ketua Rombongan Bonek Fahri saat ditemui di titik kumpul SPBU Jalan Demak. Menurut Fahri, seluruh Bonek yang berangkat ke Bandung menggunakan biaya sendiri.Terkait rencana doa bersama yang akan digelar Bonek di Kota Bandung, Andi Peci mengatakan, semuanya telah diatur oleh The Viking. Intinya, terang Andi, The Viking dan Bobotoh sudah menyatakan "welcome" dengan kedatangan Bonek ke Kota Bandung."Teman-teman Viking sudah menyiapkan tempat menginap bagi kita. Termasuk seluruh agenda kegiatan yang akan dilakukan Bonek di Bandung nanti, semuanya Viking yang siapkan. Apapun acaranya nanti kami tinggal ikut bersama-sama di sana," katanya.

Editor: Aditia Maruli