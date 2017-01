2NE1 rilis single terakhir bulan ini

id

2NE1

Jakarta (ANTARA News) - Grup K-pop 2NE1 akan merilis single terakhir bulan ini, sebelum grup tersebut bubar menurut YG Entertainment.Berita tersebut datang setelah kuartet itu sepakat membubarkan diri pada November, ketika para anggotanya --rapper CL dan vokalis Dara dan Park Bom-- mengumumkan di media sosial keputusan mereka untuk membubarkan diri, dengan mengatakan mereka sangat menyesal.Single terakhir grup tersebut "Good Bye" akan dirilis pada 21 Januari.Tiga anggota -- kecuali Minzy, yang keluar dari 2NE1 beberapa bulan yang lalu untuk bersolo -- akan ada dalam lagu dan video. Ini akan menjadi rilis pertama band sejak "Gotta Be You" pada 2014."Grup akan mengungkapkan dalam "Good Bye" betapa menyesalnya mereka karena pembubaran tiba-tiba ini," kata YG Entertainment sebagaimana dikutip Korea Times."Ini akan menjadi salam perpisahan resmi mereka kepada penggemar."Dibentuk pada 2009, grup tersebut telah menjadiK-pop terkemuka selama tujuh tahun.Lagu hit mereka di antaranya "Lonely," "Can't Nobody", dan "I Am the Best".Setelah grup bubar, CL dan Dara akan tetap bersama agensi karena mereka masih terikat kontrak, sementara Park Bom akan meninggalkan agensi.

