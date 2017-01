Harga cabai rawit di Madiun hampir Rp100.000/kg

id

Madiun, Jawa Timur (ANTARA News) - Harga cabai rawit di pasaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sabtu terus merangkak naik hingga mendekati angka Rp100.000 per kilogram.Kenaikan harga cabai terpantau terjadi hampir setiap hari di Pasar Caruban Baru dan di Pasar Sambirejo, Jiwan, Kabupaten Madiun.Jika tiga hari sebelumnya harga cabai rawit masih sekitar Rp80.000 per kilogram, saat ini fluktuasi negatif tersebut menyebabkan harga cabai rawit mencapai kisaran Rp94.000 hingga Rp96.000 per kilogram."Naiknya hampir setiap hari. Kenaikannya bisa Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Saat ini saja sudah hampir Rp100 ribu per kilogram," ujar salah satu pedagang cabai rawit di Pasar Caruban Baru, Siswati.Hal yang sama terpantau untuk cabai jenis lain, Meski tidak semelambung cabai rawit, namun harga cabai keriting dan cabai merah besar juga tergolong tinggi.Terpantau harga cabai keriting mencapai Rp42.000 per kilogram dan cabai merah besar berkisar antara Rp27.000 hingga Rp33.000 per kilogram.Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Anang Sulistiyono, mengatakan, kenaikan harga semua jenis cabai tidak hanya terjadi di Kabupaten Madiun, namun hampir di semua daerah di Indonesia.

