Presiden Jokowi dijadwalkan hadiri puncak Maulid di Pekalongan

Pekalongan (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri puncak acara Maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan di Gedung Kanzus Shalawat Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (8/1).Kepala Polres Kota Pekalongan AKBP Enriko Sugiharto Silalahi di Pekalongan, Sabtu mengatakan pada acara tersebut kemungkinan akan diikuti pula oleh sejumlah pejabat, antara lain Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo."Adapun untuk pengamanan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kami akan bekerja sama dengan TNI, Brimob, ormas, dan instansi lainnya," katanya.Menurut dia, saat ini Polres dan TNI terus melakukan pengamanan di sekitar lokasi kegiatan untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan undangan pejabat lainnya."Pada kegiatan ini, sebanyak 24 pasangan calon pengantin akan mengikuti prosesi nikah yang digelar di Kanzus Shalawat," kata Enriko yang juga sebagai Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW ini.Ia mengatakan jumlah calon pasangan pengantin yang akan melakukan pernikahan di Kanzus pada tahun ini naik dibanding tahun sebelumnya."Oleh karena, kami berharap pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun mendatang, jumlah calon pasangan pengantin akan meningkat lagi," katanya.(KR-KTD/S027)

Editor: Ruslan Burhani