Madonna umumkan keterlibatannya di pawai perempuan

Madonna, pawai perempuan

Jakarta (ANTARA News) - Madonna akan mengambil bagian dalam pawai perempuan yang akan digelar di Wahingston minggu depan.Ikon musik pop itu membuat pengumuman dengan mengunggah foto di media sosialnya dengan menuliskan ""Yasssssssss! Just Do it!" dengan menyebut @Nakid_Magazine."1 juta pawai perempuan!! Pastikan di sana!!," sambung dia.Foto tersebut diambil oleh Marius Sperlich dan akan muncul dalam Nakid edisi berikutnya. Tidak jelas apakah foto tersebut adalah foto Madonna.Pawai perempuan di Washington digelar dalam upaya untuk mendukung hak-hak perempuan bertepatan dengan pelantikan presiden Donald Trump Jumat depan.Pawai yang akan digelar pada Sabtu (21/1) tersebut juga diikuti oleh sejumlah selebriti, diantaranya Katy Perry, Cher dan Zendaya, demikian Billboard.

