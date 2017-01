Lima lagu Project Pop paling populer

id

Project Pop





2. Dangdut is the Music of My Country

Masih dari album "Pop Ok", lagu "Dangdut is the Music of My Country" menjadi lagu legendaris dari Project Pop.



"Siapa tidak mengakui perbedaan, tidak pernah diajari di sekolahan, semua orang macam-macam diciptakan, cakep atau jelek semua punya perasaan," Oon mengawali lagu tersebut.



Lagu tersebut bercerita tentang indahnya perbedaan, dan hal yang dapat menyatukan perbedaan tersebut salah satunya adalah musik.



Digambarkan dalam video musik, Oon berada di kubu pecinta musik Rock bersama Tika dan Udjo, sementara Yosi, Odie dan Gugum berada di kubu pecinta musik hip hop, namun kemudian semuanya bersatu dan bergoyang ketika musik dangdut diputar.









3. Bukan Superstar

Kembali pada album yang meraih penghargaan double Platinum dengan penjualan di atas 300.000 copy "Pop Ok", "Bukan Superstar" menjadi lagu populer pilihan ANTARA News selanjutnya.



Video "Bukan Superstar" memparodikan musisi papan atas Indonesia. Yosi memparodikan Pasha Ungu, Odie memparodikan Ariel Peterpan, Tika memparodikan Mulan Jameela, Udjo berpakaian seperti Giring Nidji dan Gugum bernyanyi dengan suara yang dimiripkan dengan Glen Fredly.



"Andai aku Letto wes mesti aku wong Jowo," ujar Oon menirukan Noe berkemeja kotak-kotak dengan kaos di dalamnya dan mengenakan penutup kepala khas Noe Letto.









4. Tu Wa Ga Pat

Lagu "Tu Wa Ga Pat" dengan album berjudul sama yang dirilis pada 2000.

Sejak album kedua itu Project Pop memiliki formasi enam orang karena grup musik tersebut telah ditinggalkan oleh Hilman yang keluar sejak selesai peluncuran album pertama.



Lagu berirama hip hop tersebut menampilkan Project Pop bergaya hip hop. "Project P-O-P, we're is the best, rata-rata suka minum es, yo sutrala, lets do it again," Oon nge-rap.









5. Bur-Kat (Buruan Katakan)

Dalam lagu "Bur-Kat" Project Pop berduet dengan legenda pop Indonesia almarhum Chrisye. Lagu tersebut bercerita tentang seorang laki-laki yang memendam rasa cinta pada teman perempuannya.



Dalam video musik lagu tersebut digambarkan para personil laki-laki Project memperebutkan hati satu-satunya personil perempuan, Tika. Sementara Oon memerankan ayah Tika. Video musik lagu tersebut diakhiri dengan jenaka ketika Tika ternyata memilih Chrisye.

Jakarta (ANTARA News) - Kepergian salah seorang personil Project Pop Mochamad Fachroni atau akrab disapa Oon tidak hanya meinggalkan duka pada orang-orang terdekatnya, tetapi juga para penggemar grup musik parodi tersebut.Grup yang beranggotakan Oon, Tika Panggabean, Yosi Mokalu, Udjo, Gugum dan Odie itu telah berdiri sejak 20 tahun silam dan tercatat telah mengeluarkan 10 album.Berikut ANTARA News menghimpun lima lagu Project Pop yang paling populer.Lagu yang ada pada album keempat Project Pop "Pop Ok" (2003) bisa dibilang lagu yang tak pernah absen diputar saat perpisahaan.Lagu tersebut berkisah tentang sebuah pertemanan yang tak akan lekang dimakan usia, di mana mereka berjanji untuk selalu mengingat hari saat mereka bersama-sama."Kawan dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini ternyata kepalamu akan selalu botak," ujar Oon. "Eh, kamu kayak gorila," balas Gugum. Oon pun berlagak menyerupai Gorila.

Editor: Ida Nurcahyani