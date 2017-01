Nintendo Switch tersedia Maret 2017

id

nintendo, nintendo switch, switch nintendo, switch, console game, game console

Jakarta (ANTARA news) - Nintendo akhirnya resmi mengumumkan kapan akan menjualgame terbarunya, Nintindo Switch, mulai 3 Maret 2016 di seluruh dunia."#NintendoSwitch adalahyang bisa Anda pakai! Sambunkan ke TV untuk main game dan main sambil jalan dengan ambil dari dock," cuit akun resmi Nintendo Amerika, @NintendoAmerica, Jumat (13/1).Di Amerika Utara,tersebut dijual seharga 299,99 dolar. Selain, alat ini juga diluncurkan bersama koleksi"1-2 Switch", yang menunjukkan beberapa fitur unik, seperti game "Legend of Zelda: Breath of Wild".Perangkat game itu tidak dilengkapi fitursehingga dapat dimainkan di mana saja, tidak bergantung pada lokasi pembelian.Nintendo juga menyediakan layanan langganan dalam jaringan berbayar, dilansir dari laman The Verge.VideoSwitch telah beredar sejak Oktober 2016 , tetapi kala itu masih bernama kode NX.game tersebut berbentuk tablet, yang dapat disambungkan ke televisi melalui. Menurut Nintendo, masa pakai baterai mulai 2,5 hingga 6 jam, bergantung pada game yang dimainkan. Untuk main game "Legend of Zelda" diperkirakantahan selama 3 jam. Tablet berukuran 6,2 inci ini juga dapat dipasangkan kontroler Joy-Con atau langsung dimainkan.

Editor: Suryanto