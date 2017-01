Sunoto dan Stefer bertekad membuat kejutan di Championship

id

petarung Indonesia, Sunoto, Stefer Rahardian, one championship

Jakarta (ANTARA News) - Dua petarung Indonesia, Sunoto dan Stefer Rahardian bertekad membuat kejutan pada kejuaraan tarung bebas (MMA) bergengsi yaitu One Championship 2017 seri pertama di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (14/1).Berdasarkan data yang diterima media di Jakarta, Jumat, Sunoto bakal menghadapi petarung asal Kamboja, Chan Heng. Bagi petarung berusia 31 tahun, pertandingan melawan Chan Heng penting karena untuk pijakan menghadapi lawan yang lebih tinggi yaitu Edward Kelly.Edward Kelly merupakan petarung asal Filipina yang cukup berpengalaman. Petarung ini yang membuat Sunoto harus kembali meniti karir dari bawah. Jika di One Championship di Jakarta, Sabtu (14/1) mampu meraih kemenangan, peluang kembali melawan Edward Kelly terbuka."Saya sudah mempersiapkan diri untuk pertarungan besok. Untuk pertarungan kali ini, saya tinggalkan semua kegiatan dan hanya fokus untuk laga kali ini. Saya ingin memenangkan pertarungan nanti," kata Sunoto dalam keterangannya kepada media.Petarung di kelas bulu ini jika memangkan petarungan akan langsung menantang Edward Kelly. Hal tersebut dilakukan karena kekalahan pada petarungan sebelumnya hanya masalah kurang beruntung. Secara kemampuan, Sunoto mengaku sama dengan lawan."Saya menginginkan pertandingan ulang melawan Edward Kelly. Pertarungan saya melawan dia hanyalah kekalahan saya di 2016 lalu. Saya ingin memperbaiki kesalahan itu dengan kembali menghadapi dia," kata petarung berusia 31 tahun itu.Hal yang sama bakal dilakukan petarung Indonesia lainnya Stefer Rahardian. Petarung berusia 20 tahun itu bertekad untuk mengalahkan lawan tangguh dari Liberia, Jerome S Paye. Pertandingan sendiri merupakan partai tambahan pada kejuaraan bergengsi ini."Saya sangat senang untuk bertarung kembali di ajang pertarungan seni bela diri campuran terbesar di Asia ini. Saya sangat menanti pertarungan ini karena ini adalah kesempatan saya untuk meningkatkan peringkat di divisi Kelas Terbang One Championship," katanya.Menurut dia kemenangan atas Paye merupakan target utama karena akan dijadikan untuk pijakan tampil di kejuaraan internasional. Hanya saja pihanya juga mengakui jika lawan yang bakal dihadapi adalah petarung yang sudah berpengalaman.Sementara itu, petarungan utama One Championship 2017 akan mempertemukan Vitaly Bigdash menghadapi petarung asal Myanmar Aung La N Sang. Pertarungan di Jakarta ini adalah yang pertama untuk mempertahankan sabuk juara pada kelas menengah One Championship.(B016)

Editor: Ruslan Burhani