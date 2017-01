Sandiaga kembangkan 1.500 UMKM dalam dua minggu

id

pilkada dki, pilgub dki, pilkada damai, debat cagub, cawagub, sandiaga uno

Jakarta (ANTARA News) - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno selama dua minggu ini sudah mengembangkan 1.500 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).Hal tersebut untuk membantah pernyataan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat yang bisa bertahan, karena selama dua minggu sudah mengembangkan banyak usaha, sekitar 80 persen UMKM bisa berjalan."Untuk mengembangkan itu ada sejumlah hal yang dilakukan. Salah satu kuncinya adalah pendampingan. pendampingan itu dilakukan melalui program OK OCE (One Kecamatan, One Center for Enterpreneurship) untuk meningkatkan UMKM," kata Sandiaga di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat malam.Dia menceritakan pengalamannya dengan Ibu Nurhayati. Penjual nasi uduk. "Dia terus menerus tergerus usahanya karena pemerintah provinsi tidak membantu," terangnya.Saat ini, menurutnya, sudah membina 1.500 UMKM selama dua minggu terakhir, itu karena OK OCE.Debat calon kepala daerah DKI Jakarta berikutnya akan dilaksanakan 27 Januari dan 10 Februari 2017.Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 3.Selain itu, nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi) dan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).

