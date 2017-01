Louis van Gaal pensiun jadi pelatih demi keluarga

id

louis van gaal, van gaal

Jakarta (ANTARA News) - Louis van Gaal (65) mengonfirmasi kabar dirinya pensiun menjadi pelatih meski mantan pelatih Manchaster United itu mendapat tawaran melatih sebuah klub di Asia dengan bayaran 44 juta Euro untuk tiga musim atau sekitar Rp630 miliar.Pria berkebangsaan Belanda itu sudah menganggur sejak meninggalkan Manchester United bulan Mei, dua hari setelah dia membawa klub itu menang di final Piala FA.Meski awalnya dia menyatakan bersemangat kembali bekerja setelah dua tahun di Old Trafford, Van Gaal mengatakan pada koran berbahasa Belanda "The Telegraaf" pada Senin bahwa "kejadian di keluarganya" meyakinkannya untuk tak kembali bekerja meski ada kesempatan mendapat penghasilan fantastis di luar negeri.Van Gaal juga melatih Ajax, Barcelona, Bayern Munich dan Timnas Belanda selama karir melatihnya yang dimulai tahun 1991.Laporan mengatakan, bulan lalu salah seorang putrinya kehilangan suaminya dan itu membuat keputusannya berat."Saya rasa saya akan berhenti, lalu saya pikir itu akan jadi semacam cuti panjang, tapi sekarang saya pikir tak akan kembali lagi melatih," katanya, demikian The Guardian.

Penerjemah: Ida Nurcahyani

Editor: Monalisa