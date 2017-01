Oscar hengkang, Conte berjanji turunkan Ruben Loftus-Cheek

id

London (ANTARA News) - Antonio Conte bertekad menurunkan Ruben Loftus-Cheek dalam berbagai laga reguler Chelsea selama mengarungi musim kompetisi Liga Inggris (Premier League).Janji Conte ini diambil setelah Oscar hengkang ke Liga Super China, sebagaimana dikutip dari laman The Sport Review.Gelandang berusia 20 tahun itu diturunkan sebagai pemain pengganti ketika skuad the Blues menang 3-0 atas Leicester City pada laga Sabtu pekan lalu. Langkah ini ditempuh sebagai upaya agar Chelsea tetap bertengger di puncak klasemen Liga Inggris.Loftus-Cheek tampil dalam lima laga membela the Blues selama musim ini menyusul kepindahan Oscar ke China pada Januari. Kontan, Conte mengisi tempat yang ditinggalkan pemain asal Brasil itu dengan menunjuk Loftus-Cheek.Berbicara kepada laman Chelsea sesudah laga melawan Leicester, Conte mengatakan, "Saya percaya kepada seluruh pemain saya. Ruben pemain dengan kualitas hebat. Saya mengambil langkah ini setelah Oscar hengkang."

