Mauricio Pochettino tidak tertarik melatih timnas Argentina

London (ANTARA News) - Mauricio Pochettino merasa senang melatih Tottenham Hotspur, dan tidak berkeinginan menjadi pelatih timnas Argentina selama menjalani karier kepelatihannya di ajang sepak bola.Melatih timnas Argentika bukan rencana jangka pendek dalam perjalanan karier manajer Tottenham Mauricio Pochettino. Ia tengah menikmati hari-hari sarat kesibukan selama mengarungi Liga Inggris, sebagaimana dikutip dari laman Four Four Two.Manajer berusia 44 tahun itu belakangan banyak dikaitkan dengan isu bakal kembali ke Argentina setelah tiga musim membesut Tottenham. Pochettino terikat kontrak dengan klub Liga Inggris itu sampai 2021.Ia bahkan diterpa isu sempat tertarik melatih Manchester United.Ketika menjawab pertanyaan mengenai peluang melatih timnas Argentina, Pochettino berkata kepada La Nacion, "Tidak, tidak juga karena saya sudah betah berada bersama Tottenham.""Dalam usia saya sekarang ini, saya sudah demikian terlibat dalam urusan sehari-hari melatih tim ini. Semua itu saya anggap sebagai rumor dalam sepak bola," katanya."Tidak ada rencana jangka pendek bagi saya untuk kembali ke Argentina. Mungkin ya dalam jangka panjang karena saya punya dua mimpi, yakni kembali ke Newell's [Old Boys] dan ke Argentina."

Penerjemah: AA Ariwibowo

Editor: AA Ariwibowo