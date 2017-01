Anime "Kimi no Nawa" juga tayang di AS dan Kanada

id

Tokyo (ANTARA News) - Penggemar anime hampir bisa dipastikan sudah mendengar film "Kimi no Nawa" alias "your name" yang meraih kesuksesan di bioskop Jepang.Distributor AS Funimation mengumumkan film ini juga akan ditayangkan di 200 layar bioskop Amerika Utara pada 7 April 2017."Kimi no Nawa" akan menghadirkan versi asli dengan terjemahan dan versi alih suara dalam bahasa Inggris di AS dan Kanada.Versi alih suara akan berisi empat lagudari band Radwimps yang juga dibuat dalam versi bahasa Inggris. Lirik bahasa Inggris dibuat dan dinyanyikan oleh Yojiro Noda yang juga membawakan versi bahasa Jepang.Dilansir Japan Today, lagu baru berhasa Inggris itu akan dimasukkan pada penayangan khusus "Kimi no Nawa" di Jepang mulai 28 Januari. Pada penayangan spesial itu dialog dalam film tetap dalam bahasa Jepang, namun lagu-lagunya berbahasa Inggris.Perombakan musik ini sudah direstui oleh sutradara Makoto Shinkai."Dalam 'your name' ada koneksi antara lagu tema, dialog karakter dan ceritanya itu sendiri.. Dengan lagu bahasa Inggris, saya harap penonton Amerika Utara bisa lebih menikmati 'your name'."

Editor: Jafar M Sidik