Perbedaan konser inagurasi Trump vs Obama

Sehari sebelum upacara pengambilan sumpah, konser khusus inagurasi itu akan diberi nama "The Make America Great Again! Welcome Celebration."





Deretan artis yang akan tampil di inagurasi Trump antara lain adalah penyanyi musik country Toby Keith yang tenar dengan lagu hit-nya "Should've Been a Cowboy."





Selanjutnya ada band 3 Doors Down, mantan vokalis Little Texas, Tim Rushlow serta Larry Stewart dari Restless Heart dan Richie McDonald dari Lonestar.





Sementara pelantikan Obama pada 2009 lalu dimeriahkan dengan konser "We Are One" yang diisi deretan bintang terkenal.





Berikut perbedaan meriahnya konser inagurasi Obama dan Trump:





Pembukaan konser





Konser inagurasi Trump dibuka dengan ledakan beat DJ RaviDrumps, sementara Obama membuka konser dengan Bruce Springsteen.





Bruce Springsteen





Tengah konser





Jon Bon Jovi Sementara di tengah konser, Trump mengisinya dengan penyanyi soul Sam Moore, The United States Army Old Guard Fife dan Drum Corp dan Lee Greenwood.





Bon Jovi





Sementara konser Obama diisi di antaranya oleh Mary J Blige, Jon Bon Jovi, James Taylor dan John Legend, Josh Groban dan Sheryl Crow.





Trump juga mengisi konser dengan ayah Angelina Jolie Jon Voight.





Berbeda dengan Trump, konser Obama dipenuhi dengan bintang-bintang pemenang Oscar seperti Denzel Washington dan Jamie Foxx bersama dengan Steve Carell dan Samuel L Jackson.





3 Doors Down





3 Doors Down 3 Doors Down akan jadi penampil besar di konser Trump demikian juga dengan bintang YouTube The Piano Guys yang beranggotakan empat orang ayah yang meneriakkan kata-kata "it's gonna be okay" sekitar 1460 kali.





Deretan artis Obama berlanjut seperti Will.I.Am, Usher, Stevie Wonder dan U2.





Penutup





Penutup Konser Trump ditutup dengan penampilan Toby Keith dan kembang api. Obama menutupnya dengan penampilan Beyonce yang membawakan lagu "Yes".





Beyonce Knowles

Jakarta (ANTARA News) - Sebentar lagi, Donald Trump akan disumpah di kantornya menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45 meski dia kehilangan popularitasnya.

Penerjemah: Ida Nurcahyani

Editor: Unggul Tri Ratomo