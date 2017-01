Ternyata Kanye West tak diundang Trump ke pelantikan

id

Kanye West, Trump

Jakarta (ANTARA News) - Setelah sempat bertemu Trump membahas "isu multikultural", termasuk pendidikan dan kekerasan, pada Desember, ketua pengurus pelantikan presiden mengatakan bahwa West tidak diundang ke acara pelantikan presiden karena musiknya dianggap tidak tepat untuk acara tersebut.Tom Barrack, ketua Presidential Inauguration Committee, mengatakan kepada CNN bahwa pelantikan tersebut tidak "pas" untuk West, yang musiknya menjadi subyek pelajaran di Washington University di St. Louis "Politics of Kanye West: Black Genius and Sonic Aesthetics."Dia menambahkan, "Dia (Kanye) orang hebat, dia menganggap dirinya teman presiden terpilih, tapi bukan acara tersebut."Kanye, yang lahir di Chicago dan merupakan musisi hip-hop, tampil di acara MTV pelantikan presiden Obama "Inaugural Youth Ball" pada 2009."Ini akan menjadi acara orang-orang Amerika, dan Kanye adalah orang yang hebat, hanya saja kami belum meminta dia untuk tampil. Dan, kami melanjutkan dengan agenda kami," tambah Barrack, demikian The Hollywood Reporter.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Ida Nurcahyani