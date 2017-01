10 fakta pelantikan Donald Trump

id

Los Angeles (ANTARA News) - Donald Trump tak lama lagi akan disumpah sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat, Jumat (20/1) waktu setempat, sambil memegang Alkitab yang dulu dipakai Abraham Lincoln di tangan kirinya.Setelah itu, ia akan memberi pidato di bagian barat US Capitol dan diarak ke Gedung Putih.Berikut ini 10 fakta menarik pelantikan Trump, dikutip dari Reuters.1. Cuaca diprediksi basah namun hangat. Layanan Cuaca Nasional (National Weather Service) AS meramalkan temperatur di titik 8 derajat Celsius dan hujan pada tengah hari.2. Setelah sarapan dan ibadah gereja, Trump dan istrinya Melania akan menemui Presiden Barack Obama beserta Ibu Negara Michelle Obama di Gedung Putih. Sesuai tradisi, Trump dan Obama akan naik mobil bersama dari Pennsylvania Avenue ke Capitol.3. Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts yang akan mengambil sumpah Trump. Hakim Agung Clarence Thomas akan mengambil sumpah Mike Pence sebagai wakil presiden.4. Trump akan berpidato selama 20 menit. Juru bicara Sean Spicer mengatakan Trump akan memberikan pidato "yang berisi pemikiran jauh ke depan, menginspirasi dan bertujuan bersama" dalam mengatasi masalah seperti penyediaan lapangan kerja. (Baca juga: Jubir: pidato Trump akan bersifat pribadi dan filosofis 5. Sekitar 900 ribu orang diperkirakan akan datang, termasuk ribuan diantaranya merupakan demonstran. Setelah upacara, keluarga Obama akan meninggalkan Capitol. Trump dan Pence tinggal untuk makan siang. (Baca juga: Di Dakota Utara ketegangan memanas jelang pelantikan Trump 6. Sekitar pukul 3 sore, Trump, Pence dan keluarga akan memimpin parade dari Pennsylvania Avenue ke Gedung Putih. Diperkirakan 8 ribu orang akan ikut, termasuk marching band dari universitas dan SMA, pasukan berkuda dan kelompok veteran.7. Donald dan Melania Trump mungkin keluar dari limusin mereka sebentar saat parade, sambil melambaikan tangan. Tiga pesta jamuan dijadwalkan pada sore hari.8. Sesuai tradisi, Obama akan memberi surat pada penerusnya di meja Oval Office. Isi surat itu masih dirahasiakan.9. Bila pidato 20 menit dianggap terlalu pendek untuk pelantikan, itu bukan yang terpendek. Pelantikan kedua George Washington pada 1793 hanya terdiri dari 130 kata. (Baca juga: Donald Trump janji persatukan bangsanya dan bawa perubahan 10. Pidato pelantikan terpanjang dibuat oleh William Henry Harrison pada 4 Maret 1841, terdiri dari 8.440 kata selama satu jam 45 menit. Harrison, yang berpidato di cuaca badai salju tanpa topi dan jaket, meninggal karena pneumonia sebulan setelahnya.

Penerjemah: Natisha Andarningtyas

Editor: Monalisa