Pengisi suara Robocop tutup usia

id

Robocop

Jakarta (ANTARA News) - Miguel Ferrer, yang membintangi sejumlah acara termasuk "NCIS: Los Angeles," "Crossing Jordan" dan mengisi suara karakter "Robocop," meninggal pada Kamis karena kanker dalam 61 tahun.Dia juga muncul di "Twin Peaks" dan mengisi suara sejumlah animasi termasuk "The Lion King II" dan "Superman: The Animated Series."Ferrer juga akan muncul di film ulang "Twin Peaks" dalam peran aslinya sebagai FBI patologi Albert Rosenfield.Lahir di Santa Monica, California, Ferrer adalah anak dari Rosemary Clooney dan Jose Ferrer, dan sepupu pertama George Clooney.Ferrer muncul di NCIS: Los Angeles selama tujuh musim.Dia memulai karirnya sebagai musisi, dengan tur bersama ibunya dan Bing Crosby dan melakukan rekaman dengan Keith Moon dari "The Who," sebelum akhirnya pindah ke televisi dan film."Hari ini, "NCIS: LOS ANGELES" kehilangan anggota keluarga tercinta. Miguel adalah seseorang dengan bakat luar biasa yang memiliki kehadiran kuat di layar kaca, rasa humor yang nakal, dan hati yang besar," ujar teman Ferrer di "NCIS: Los Angeles", R. Scott Gemmill, mengatakan dalam sebuah pernyataan, demikian Mirror.

Editor: B Kunto Wibisono