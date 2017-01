Presiden Obama sambut Trump di Gedung Putih

id

Obama, Trump, pelantikan presiden AS, michelle obama, melania trump

Presiden AS Barack Obama dan Ibu Negara AS Michelle Obama menyambut Presiden AS terpilih Donald Trump dan Melania Trump di Gedung Putih, Washington DC, menjelang pelantikan Trump. (ANTARA News/ Reuters)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama sesuai tradisi protokoler menyambut Presiden AS terpilih Donald Trump di Gedung Putih, Washington DC, untuk minum teh dan kopi menjelang pelantikan Trump.Presiden Barack Obama dan istrinya, Ibu Negara Michelle Obama, bertemu dengan Trump dan istrinya Melania Trump, di tangga menuju pintu depan Gedung Putih.Kedua pasangan tersebut berbasa-basi dan Obama menyambut Donald Trump dengan mengatakan, "Bagaimana kabarmu? Senang melihatmu. Selamat." Melania Trump memberikan Michelle Obama kotak hadiah Tiffany & Co berwarna biro yang diikat pita satin putih."Anda membawa hadiah!" seru Michelle. Merasa canggung mencari orang untuk menyerahkan hadiah tersebut karena harus berfoto, Obama akhirnya mengambil kotak biru tersebut dan mengatakan "Aku akan mengurus protokol di sini," katanya.Michelle Obama dan Melania Trump saling berangkulan saat masuk ke Gedung Putih, kemudian keluar menuju tangga Gedung Putih untuk berfoto."Biasakan untuk banyak berfoto," ujar Obama kepada Trump.Presiden juga menanyakan Donald Trump, "Bagaimana gereja?", saat dia mengantar Trump masuk ke Gedung Putih.Apa yang dilakukan Obama dan Michelle dengan menyambut presiden terpilih di Gedung Putih adalah tradisi yang dilakukan menjelang pelantikan presiden terpilih AS, demikian diberitakan People.

Editor: Priyambodo RH