Banyak mana antusiasme rakyat AS sambut Obama atau Trump?

Wahington DC (ANTARA News) - Satu pertanyaan umum dari rakyat Amerika Serikat (AS) di saat pelantikan Presiden Donald Trump adalah bagaimana perbandingan antusiasme masyarakat dibandingkan saat menyambut pengucapan sumpah jabatan Presiden Barrack Obama delapan tahun lalu? Ternyata, publik AS lebih penuh antuasiasme kepada Obama di tahun 2009.Public Broadcasting Service (PBS) sebagai jaringan televisi penyiaran publik yang beranggotakan 345 stasiun televisi di 50 negara bagian AS melansir dua foto untuk membandingkan antusiasme publik AS saat pelantikan Obama di periode pertamanya sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2009 dengan momen yang sama bagi Presiden Donald Trump di hari Jumat (20/1/2017).Dua foto yang disajikan PBS adalah satu dokumen foto Reuters saat pelantikan Presiden Barrack Obama yang disandingkan dengan rekaman kamera tayangan langsung TV Pool lembaga penyiaran publik AS itu hanya beberapa menit jelang Presiden Donald Trump mengucapkan sumbah jabatan sebagai Presiden ke-45 AS.Awal pekan ini panitia penyelenggara pelantikan Presiden Trump mengatakan bahwa mereka memperkirakan sekitar 800.000 orang untuk hadiri perayaan pelatikan Presiden AS di National Mall, Washington DC."Kini antusiasme publik kurang dari setengah sebanyak 1,8 juta orang yang hadir saat pelantikan pertama Presiden Barack Obama pada 2009," demikian pernyataan panitia inagurasi Presiden AS.

Editor: Priyambodo RH