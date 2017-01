Trump dan Melania dansa diiringi lagu Frank Sinatra

id

george soros, donald trump, pelantikan donald trump, topi donald trump, melania trump

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump menyebarkan momen dansa sejak dilantik menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-45.Mereka melantai bersama diiringi lagu Frank Sinatra berjudul "My Way" di Hall Liberty, sedangkan lagu itu sendiri dibawakan oleh penyanyi asal Nashville, Erin Boehme.Begitu lagu mengalun, bergabung dengan mereka kemudian untuk berdansa adalah Wakil Presiden Mike Pence dan istri, serta anggota keluarga mereka.Trump akan melewati malam yang sibuk, mulai dari di Liberty dan Freedom Balls di Walter E. Washington Convention Center, sebelum menghadiri upacara penghormatan militer bernama "The Salute To Our Armed Services Ball".Yang akan tampil pada acara ini adalah Sam Moore dan paduan suara The Piano Guys, demikian laman selebritis TMZ.

Editor: Jafar M Sidik