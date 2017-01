Trump keluarkan AS dari Kemitraan Trans Pasifik

id

george soros, donald trump, pelantikan donald trump, forum ekonomi dunia, forum davos, davos, topi donald trump

Washington (ANTARA News) - Pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menyatakan strategi perdagangannya demi melindungi angkatan kerja Amerika akan dimulai dengan menarik diri dari pakta perdagangan Kemitraan Asia Pasifik (TPP) yang beranggotakan 12 negara.Pernyataan Gedung Putih yang disampaikan beberapa saat setelah Trump dilantik itu juga menyatakan bahwa AS akan membidik negara mana pun yang melanggar kesepakatan perdagangan dan merugikan pekerja Amerika.Gedung Putih menyatakan Trump bertekad untuk menegosiasikan ulang pakta perdagangan lainnya, yakni Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang ditandatangani AS, Kanada, dan Meksiko pada 1994."Sejak lama, rakyat Amerika telah dipaksa menerima kesepakatan-kesepakatan perdagangan yang menguntungkan kepentingan orang dalam dan elite Washington, bukan pekerja di negeri ini," kata Gedung Putih."Akibatnya, kota-kota kerah biru harus menyaksikan pabrik-pabrik ditutup dan posis kerja gaji tinggi pindah ke luar negeri, sedangkan orang Amerika menghadapi defisit yang terus menggunung dan basis manufaktur yang rusak."Gedung Putih melanjutkan bahwa kesepakatan yang tegas dan adil dalam perdagangan bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi AS dan mengembalikan jutaan lapangan pekerjaan kepada warga Amerika."Strategi ini diawali dengan menarik diri dari Kemitraan Trans Pasifik dan memastikan bahwa setiap kesepakatan perdagangan dibuat untuk kepentingan kaum pekerja Amerika.""Jika mitra-mitra NAFTA menolak memberi pekerja Amerika kesepakatan yang adil dalam kesepakatan yang direnegosiasikan, maka Presiden akan memberikan peringatan mengenai niat Amerika Serikat menarik diri dari NAFTA," sambung Gedung Putih.Selama ini TPP yang telah ditandatangani AS adalah pilar utama ekonomi di zaman pemerintahan Barack Obama dalam kerangka kawasan Asia Pasifik di tengah ancaman meningkat pesatnya China.Para pendukung TPP khawatir jika AS menarik diri dari proyek yang memakan waktu bertahun-tahun negosiasi, akan makin memperkuat ekonomi China dan sebaliknya merugikan AS, demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik