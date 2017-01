Museum Ghibli didatangi 10 juta pengunjung

id

Jakarta (ANTARA News) - Museum Ghibli di Tokyo menggelar perayaan, Sabtu, untuk memperingati pencapaian karena sudah berhasil menarik 10 juta pengunjung. Museum yang dibuka sejak Oktober 2001 ini didatangi sekitar 650.000 orang per tahun.





Direktur museum, Kyofumi Nakajima, mengatakan bahwa Hayao Miyazaki "senang" dengan kabar ini. Nakajima juga mengatakan dia tidak tahu kapan film pendek animasi Miyazaki "Kemushi no Boro" akan selesai, namun museum ini berencana menayangkan film itu tahun ini.





Museum Ghibli yang terletak di Mitaka, Tokyo bagian barat, didedikasikan untuk memamerkan karya-karya dari Studio Ghibli lewat pameran interaktif dan replika dari karakter ikonik seperti Catbus dari My Neighbor Totoro dan robot dari Castle in the Sky.











Museum ini juga menayangkan film-film pendek animasi Ghibli. Karya-karya yang mempengaruhi Miyazaki juga dipamerkan di sana.





Tiket museum per hari dibatasi dan harus dipesan terlebih dahulu, seperti dilansir Anime News Network.





Museum Ghibli ditutup tahun lalu sejak 9 Mei hingga 15 Juli untuk perbaikan. Saat museum dibuka kembali, para staf mulai memeriksa kartu identitas pengunjung sebelum masuk.





Mereka yang namanya berbeda dengan nama terdaftar saat membeli tiket tidak diperbolehkan masuk. Langkah ini dilakukan untuk mencegah para calo yang membeli tiket dalam jumlah banyak kemudian menjual kembali dengan harga lebih mahal.





