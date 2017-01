Samsung ungkap penyebab Note 7 meledak

id

Presiden Mobile Communications Business, Samsung Electronics, DJ Koh, resmi memperkenal Samsung Galaxy Note 7, dalam unpacked event di New York,Selasa (2/8/2016), yang disiarkan secara streaming. (Samsung.com) (Samsung.com)

Jakarta (ANTARA News) - Samsung Electronics Co LTd pada Senin menyatakan kerusakan baterai menjadi penyebab meledaknya ponsel premium Galaxy Note 7, bukan perangkat lunak atau keras dari gawai tersebut.Pengumuman tersebut disampaikan lebih dari tiga bulan setelah pembuat smartphone top dunia itu berseteru dengan kompetitornya, iPhone dari Apple Inc.Kegagalan itu merugikan Samsung sekitar 5,3 miliar dolar AS Rp65,5 triliun.Baca juga: Samsung umumkan penyelidikan Galaxy Note 7 23 Januari

