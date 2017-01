Vinales jajal Yamaha R15 terbaru di Sirkuit Sentul (Video)

id

Pebalap MotoGP tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, berpose di atas motor sport terbaru Yamaha All New R15 di Sirkuit Sentul, Jawa Barat, Senin (23/1/17). (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)

Sentul, Jawa Barat (ANTARA News) - Pebalap MotoGP tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, menjajal motor sport terbaru Yamaha All New R15 di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin. Vinales yang pindah ke tim Yamaha setelah bersinar bersama tim Suzuki Exatar di ajang balap MotoGP musim lalu, mencicipi keunggulan Yamaha R15 di atas aspal Sirkuit Sentul dengan cuaca yang cukup terik. (Baca juga: Vinales juara MotoGP Silverstone, Crutchlow kedua Vinales bersama jajaran direksi Yamaha Indonesia awalnya mengitari Sirkuit Sentul sebanyak dua putaran untuk pemanasan kemudian memacu R15 sebanyak empat putaran.Usai menunggangi R15, Vinales mengaku puas karena motor terbaru berkapasitas mesin 155cc itu memiliki "rasa" layaknya motor sport MotoGP."Saya sangat suka sekali, rasanya seperti MotoGP, saya sangat menikmati," kata Vinales kepada wartawan di Sirkuit Sentul.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mengawali tahun 2017 dengan memperkenalkan motor sport All New Yamaha R15 sebagai kompetitor Honda CBR150R dan Suzuki GSX 150.(Baca: Yamaha perkenalkan All New R15 bersama Maverick Vinales

