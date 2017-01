Snapchat mulai tangkal hoax

id

Jakarta (ANTARA News) - Snapchat meluncurkan desain baru untuk perangkat berbasis iOS dan Android, setelah melalui tes beta beberapa waktu sebelumnya.Seperti yang sebelumnya disebutkan, bar pencarian digeser ke depan dan tengah agar pengguna lebih mudah untuk memulai percakapan dengan teman dan grup saat membuka fitur apa pun dalam aplikasi itu.Story dari teman dan merk dagang komersil juga akan muncul di kolom pencarian.Snapchat juga menambah beberapa animasi dan sistem untuk menggeser kamera utama, Story dan layar percakapan, dilansir dari laman The Verge.Aplikasi ini juga menyediakan Bitmoji, yang baru mereka beli tahun lalu, di depan tengah, juga di layar profil.Bersamaan dengan desain baru, Snpachat juga membuat petunjuk penggunaan baru bagi para penerbit untuk menggunakan Discover.Laman The New York Times menyebutkan Snapchat akan melarang penerbit mengunakan gambar atau headline di yang tidak memiliki nilai editorial di DIscover.Langkah ini merupakan cara Snapchat membuat Discover sebagai sumber berita serta membabat clickbait dan berita palsu.

Penerjemah: Natisha Andarningtyas