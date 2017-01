"La La Land" dominasi Oscar dengan 14 nominasi

id

Jakarta (ANTARA News) - Nominasi Oscar diumumkan Selasa pagi waktu Amerika Serikat, atau Rabu malam waktu Jakarta."La La Land" memimpin dengan 14 nominasi, sejajar dengan rekor sebelumnya yang dicetak oleh All About Eve pada 1950 dan Titanic pada 1997.Film lainnya yang menjadi unggulan di Oscar termasuk "Arrival" dan "Moonlight" (masing-masing delapan nominasi), "Hacksaw Ridge," "Lion" dan "Manchester by the Sea" (masing-masing enam nominasi) dan "Fences" dan "Hell or High Water" (masing-masing empat nominasi).Pemenang Oscar terdahulu dan nominator Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman dan Ken Watanabe bergabung dengan penyelenggara Cheryl Boone Isaacs dalam menghadirkan 24 kategori di Academy Awards ke-89.Acara Academy Awards akan dipandu oleh Jimmy Kimmel dan diselenggarakan di Dolby Theatre di Hollywood & Highland Center, Hollywood. Stasiun televisi ABC akan menyiarkan secara langsung acara yang akan digelar pada Minggu, 26 Februari itu, demikian The Hollywood Reporter.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Fitri Supratiwi