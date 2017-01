China ingatkan AS, tak ada yang menang dalam perang dagang

id

Beijing, China (ANTARA News) - Perang dagang antara China dan Amerika Serikat akan sama-sama merugikan kedua negara, tulis Harian Rakyat China merefleksikan kekhawatiran negerinya terhadap garis kebijakan proteksionis dan anti-China yang diamil Presiden AS Donald Trump."Jika perang dagang terjadi di antara dua negara, baik China maupun AS akan sama-sama terkena getah negatifnya," tulis koran ini seperti dikutip Reuters."Pada akhirnya tidak ada satu pun yang menang, alih-alih merugikan negara-negara lain dan kerugian itu akan dialami negara-negara lain tanpa ada keuntungan yang bisa dipetik baik oleh AS maupun China."Koran China itu melanjutkan, mengingat AS dan China adalah sama-sama pemain besar dalam rantai suplai dan rantai nilai dunia, maka beberapa negara akan sangat terpengaruh oleh perang dagang AS-China."Saat ini, China dan AS diikat bersama oleh perdagangan, investasi, keuangan dan sektor-sektor lain," tulis koran itu mengutip Zhang Jianping, kepala Pusat Riset untuk Kerja Sama Kawasan di bawah Kementerian Perdagangan China."Sebagai dua perekonomian terbesar di dunia, membangun hubungan dagang yang positif adalah bermanfaat baik untuk China maupun AS serta juga untuk perekonomian global."

Editor: Jafar M Sidik