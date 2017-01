BI perkirakan harga minyak mentah naik jadi 47 dolar

id

bank indonesia, harnya minyak mentah, indonesian crude price, agus martowardojo

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia memperkirakan rata-rata harga minyak mentah dunia akan naik menjadi 47 dolar AS per barel pada 2017 yang dikhawatirkan memicu penyesuaian harga bahan bakar minyak di Indonesia dan mengerek laju inflasi."Kenaikan harga minyak dunia akan ada dampak ke komoditas langsung dan harga secara umum," kata Gubernur BI Agus Martowardojo usai rapat koordinasi dengan pemeritah di Jakarta, Rabu.Meskipun demikian, kenaikan tersebut belum signifikan mengingat pada akhir Desember 2016 kajian BI menyebutkan harga minyak mentah dunia akan berada di kisaran 45 dolar AS per barel.Kenaikan harga minyak mentah dunia tersebut, kata Agus, menjadi salah satu sorotan Bank Indonesia sebagai komponen yang akan menaikkan inflasi harga barang yang diatur pemerintah ().Selama Januari 2017 saja, tekanan inflasisudah meningkat karena kenaikan tarif administrasi STNK dan penyesuaian harga listrik 900 VA.Kenaikan harga minyak mentah dunia tentu akan mendorong penyesuaian harga bahan bakar minyak sesuai harga keekonomiannya. Selain itu, BI juga mencermati dampak dari diberlakukannya BBM satu harga.Hal yang dikhawatirkan BI adalah jika terjadi penyesuaian harga BBM, dampaknya juga merembet terhadap inflasi dari harga barang yang bergejolak ().Padahal BI ingin menjadikan inflasisebesar 4-5 persen dibanding 2016 yang sebesar 5,9 persen."Kalau ada penyesuaian BBM maka menekan," ujar dia.Upaya menjaga inflasiuntuk mengkompensasi potensi kenaikan inflasisehingga laju inflasi nasional diharapkan tetap berada di rentang empat persen plus minus satu persen sesuai target BI.Sementara asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 45 dolar AS per barel.

Editor: Heppy Ratna