Tokyo (ANTARA News) - Saham-saham Tokyo berakhir lebih tinggi pada Rabu, dengan indeks Nikkeike atas level 19.000 poin, menyusul kenaikan saham-saham AS karena optimisme baru tentang kebijakan stimulus ekonomi Presiden AS Donald Trump.Indeks Nikkei-225 di Bursa Efek Tokyo ditutup 269,51 poin atau 1,43 persen lebih tinggi dari posisi akhir Selasa (24/1) menjadi 19.057,50 poin, sementara indeks Topix dari seluruh saham papan utama naik 15,25 poin atau 1,01 persen menjadi 1.521,58 poin.Kenaikan dipimpin oleh saham-saham besi dan baja, serta mesin dan logam non besi, dengan nilai transaksi mencapai sekitar 2.234,4 miliar yen (sekitar 19,67 miliar dolar AS), demikian Xinhua.(A026)

Editor: Suryanto