Elton John kembali ke Broadway dengan "Devil Wears Prada"

New York (ANTARA News) - Pop superstar Elton John mengumumkan pada Kamis (26/1) akan kembali ke Broadway untuk membawakan opera musikal dari film blockbuster dan novel "The Devil Wears Prada."John akan menciptakan musik "The Devil Wears Prada" dengan lirik yang ditulis Paul Rudnick, seorang humoris yang sering menulis untuk majalah The New Yorker."Konsep Baru 'The Devil Wears Prada' untuk teater musikal yang super menarik," kata John dalam sebuah pernyataan lalu menambahkan waktu produksi musik akan diumumkan kemudian, dilansir dari AFP, Jumat."Saya penggemar besar dari keduanya, buku dan film, dan seorang pecinta dunia fashion. Saya tidak sabar untuk menenggelamkan taring musik saya ke dalam budaya populer ini," kata musisi asal Inggris itu.Broadway dikenal sebagai medan yang sangat sulit, bahkan untuk nama-nama terkenal, namun John memiliki rekor yang dibuktikan dengan kesuksesan dalam proyek musikal."The Lion King," yang musiknya didadaptasi dari film animasi Disney, tercatat sebagai pertunjukan pertama yang meraih pendapatan kotor 1 miliar dolar AS di Broadway sekaligus acara ketiga terpanjang dalam sejarah.Dia juga sukses mengadaptasi musik opera Verdi "Aida" serta "Billy Elliot the Musical", yang ditutup tahun lalu setelah sukses di West End London.Meryl Street dan Anne Hathaway membintangi "The Devil Wears Prada" yang bercerita tentang editor majalah fashion yang sangat berkuasa sehingga memaksakan kehendaknya kepada asisten editor muda yang ambisius."The Devil Wears Prada" yang meraih sukses box-office diadopsi dari novel populer dengan judul yang sama oleh Lauren Weisberger yang sebelumnya bekerja untuk kepala editor majalah Vogue, Anna Wintour.Namun ia tidak pernah menegaskan bahwa Wintour adalah inspirasi dari novel tersebut.

