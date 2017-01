Dolar AS menguat menyusul laporan PDB kuartal keempat

id

dolar as

New York (ANTARA News) - Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Jumat (Sabtu pagi WIB), karena investor mencerna data pertumbuhan ekonomi untuk kuartal keempat 2016.Produk domestik bruto (PDB) AS meningkat pada tingkat tahunan sebesar 1,9 persen di kuartal keempat 2016, gagal memenuhi konsensus pasar, menurut perkiraan "awal" yang dirilis oleh Departemen Perdagangan, Jumat, lapor Xinhua."PDB hanya naik 1,6 persen pada 2016 secara keseluruhan, terlemah sejak 2011. Dengan harga minyak yang stabil sekarang dan produksi minyak naik lagi, pertumbuhan PDB 2017 cenderung menjadi 2,5 persen sekalipun sebelum perubahan kebijakan berlaku," kata Jay Morelock dan Chris Low, ekonom di FTN Financial, dalam sebuah catatan bersama.Para pedagang percaya bahwa dolar AS didukung oleh harapan bahwa Presiden AS Donald Trump akan memenuhi janji kampanyenya untuk menempatkan kebijakan guna lebih meningkatkan perekonomian negara itu.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,18 persen menjadi 100,56 pada akhir perdagangan Jumat.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,0696 dolar dari 1,0695 dolar di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2555 dolar dari 1,2600 dolar di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik ke 0,7551 dolar dari 0,7546 dolar.Dolar AS dibeli 115,08 yen Jepang, lebih tinggi dari 114,41 yen pada dari sesi sebelumnya. Dolar menguat menjadi 0,9995 franc Swiss dari 0,9992 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3134 dolar Kanada dari 1,3097 dolar Kanada.(Uu.A026)

