Ratu Elizabeth II lakukan kunjungan pertama setelah terserang flu

Norwich, Inggris (ANTARA News) - Ratu Elizabeth II pada Jumat (27/1) melakukan kunjungan pertamanya pada 2017 sejak menderita flu selama Natal.Ratu berusia 90 tahun itu melewatkan ibadah Hari Natal di rumah peristirahatannya Sandringham di Norfolk, Inggris timur, karena flu berat sekitar dua pekan.Ia mendatangi kota terdekat Norwich untuk menyaksikan pameran, "Fiji: Art and Life in the Pacific".Dua prajurit Fiji yang membawa tongkat pemukul dan mengenakan rok yang terbuat dari untaian kulit kering, secara simbolis mengawal sang ratu saat kedatangannya.Salah satu dari mereka adalah pemain sayap klub rugby London Irish Joe Cokanasiga yang berusia 19 tahun."Agak dingin di luar sana, tapi sungguh pengalaman nyata dan suatu kehormatan diminta untuk berada di sini -- kami memeriahkan suasana pada kesempatan itu," kata Cokanasiga.Ratu pun menunjukkan keterarikannya pada tongkat pemukul dalam pameran itu."Kami berbicara tentang kekuatan dari salah satu pemukul itu, yang akan cukup mengesankan," kata salah satu kurator Karen Jacobs, demikian dikutip dari AFP. (mr)

