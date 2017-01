Aktor veteran Inggris John Hurt tutup usia

id

John hurt, harry potter

Jakarta (ANTARA News) - John Hurt, aktor veteran Inggris yang terkenal berkat perannya sebagai ikon flamboyan gay Quentin Crisp, meninggal pada usia 77 tahun, seperti dikonfirmasi oleh agennya Charles McDonald, Sabtu.Hurt juga bermain dalam film Harry Potter sebagai Mr Ollivander seorang pembuat tongkat sihir dalam sekuel "Philosopher's Stone" dan "Deathly Hallows".Di awal-awal karir, Hurt bermain film televisi "The Naked Civil Servant" yang ditayangkan pertama kali di ITV pada 1975, serta lanjutannya "An Englishman in New York" yang tayang pada 2009. Ia berperan sebagai Crisp yang mengubah pandangan masyarakat terhadap homoseksualitas pada akhir 1960 dan awal 1970.Hurt mengatakan kepada The Guardian bahwa dirinya telah "diperingatkan untuk tidak mengambil peran itu karena tidak akan bisa berkarya lagi", tetapi ia mampu membuktikan kesuksesannya dan memenangi sejumlah penghargaan.Lahir pada 1940 dari ayah pendeta Anglikan dan ibu seorang insinyur, Hurt dibesarkan di Woodville, Derbyshire, sebelum dikirim ke sebuah sekolah di Kent, di mana ia kemudian mengungkapkan telah mengalami pelecehan seksual oleh kepala sekolah.Dia kemudian pindah ke sebuah sekolah di Grimsby, sebelum masuk sekolah seni dan selanjutnya Royal Academy of Dramatic Art.Setelah meniti karier melalui televisi dan teater, Hurt mendapatkan peran pertama yang signifikan pada 1966 dalam film "A Man For All Seasons" sebagai Richard Rich.Setelah "The Naked Civil Servant", Hurt kemudian tampil di "The Shouts" arahan sutradara Jerzy Skolimowski, sebagai seorang komposer yang diteror oleh orang asing misterius yang diperankan oleh Alan Bates.Hurt juga mengisi suara untuk peran Hazel dalam film animasi adaptasi "Watership Down", serta bermain sebagai Caligula di "I Claudius".Selanjutnya Hurt melangkah semakin jauh dengan peran pendukung yang mengesankan dalam dua film Hollywood yang disutradarai orang Inggris.Alan Parker memberikan peran kepada Hurt sebagai pecandu asal Ingris di penjara Turki dalam "Midnight Express" pada 1978 yang mengantarkannya meraih penghargaan BAFTA dan Golden Globe serta masuk nomine Oscar.Tahun berikutnya ia mengambil peran sebagai Kane di film "Alien" yang disutradari Ridley Scott.John Hurt telah memainkan sekitar 200 film, serial televisi, film pendek dan film televisi.Dalam kehidupan pribadi, ia menikah sebanyak empat kali, dan di antara pernikahan pertama dan keduanya, ia memiliki hubungan selama 15 tahun dengan Marie-Lise Volpeliere-Pierrot yang meninggal pada 1983 dalam kecelakaan berkuda.Hurt memiliki dua anak Alexander dan Nicholas dari istri ketiganya Jo Dalton.Atas kiprahnya selama lebih dari enam dekade di dunia akting, ia dianugerahi penghargaan khusus BAFTA pada 2012 atas kontribusinya yang luar biasa di dunia sinema, dan mendapat gelar kebangsawanan pada 2015, demikian dikutip dari The Guardian.

