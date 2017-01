Dominasi Oscar, ini tanggapan sutradara "La La Land"

id

Jakarta (ANTARA News) - Aktor Ryan Gosling dan sutradara Damien Chazelle menekankan bahwa kerjasama yang membuat film "La La Land" mendominasi kategori dalam Academy Awards 2017."Ini ("La La Land") seperti kerja dengan cinta untuk dan itu (mendominasi Oscar) adalah kerja keras tim," kata sutradara berusia 32 tahun Chazelle, yang siap menjadi sutradara terbaik paling muda sepanjang sejarah Oscar."Ada banyak sekali orang yang datang bersama-sama dengan kemampuan terbaik mereka dan benar-benar mendorong kemampuan diri melampaui batas mereka untuk membuat film ini. Jadi saya benar-benar senang bahwa banyak orang mendapat pengakuan," sambung dia, seperti dilansir dari Reuters."La La Land" menjadi film yang susah dikalahkan di Academy Awards setelah mendapat 14 nominasi yang diumumkan pada Selasa (24/1), bersama daftar nominasi yang dinilai beragam dan membungkan kontroversi #OscarSoWhite dua tahun belakangan.Dengan nominasi yang mencakup film, aktor, aktris, sutradara, musik latar dan skenario terbaik, film musikal tentang perjuangan seorang aktris, yang diperankan Emma Stone, dan kekasihnya yang seorang pemain jazz, diperankan oleh Ryan Gosling, menyamai rekor "Titanic" (1997) dan "All About Eve" (1950)."La La Land" akan bersaing dalam kategori film terbaik dengan "Moonlight", "Arrival", "Hacksaw Ridge", "Manchester by the Sea"," Hidden Figures", "Lion", "Hell or High Water" dan "Fences".Film drama musikal tersebut telah meraup 174 juta dolar AS di seluruh dunia, dan akan dirilis di Jepang pada 24 Februari.Jimmy Kimmel akan menjadi tuan rumah acara Academy Awards di Hollywood yang akan digelar pada 26 Februari, demikian Reuters.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Unggul Tri Ratomo