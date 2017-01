Klasemen Liga Prancis, Nice ancam Monaco

id

monaco, liga prancis, klasemen liga prancis, ligue 1, nice

Paris (ANTARA News) - Hasil-hasil pertandingan dan klasemen Liga Prancis pada Sabtu:Angers SCO 2 Metz 1AS Nancy-Lorraine 0 Girondins Bordeaux 2FC Lorient 2 Dijon FCO 3Olympique Lyon 1 Lille 2Bastia 1 Caen 1Stade Rennes 1 Nantes 1Olympique Marseille 5 Montpellier HSC 11 Monaco 21 15 3 3 64 21 482 Nice 21 13 7 1 35 14 46-------------------------3 Paris St Germain 21 14 3 4 41 15 45-------------------------4 Olympique Lyon 21 12 1 8 40 25 37-------------------------5 Olympique Marseille 22 9 6 7 29 27 336 Girondins Bordeaux 22 8 8 6 24 27 32-------------------------7 En Avant de Guingamp 21 8 7 6 27 23 318 St Etienne 21 7 9 5 21 18 309 Stade Rennes 22 8 6 8 22 26 3010 Toulouse 21 7 5 9 22 23 2611 Lille 22 7 5 10 21 27 2612 Nantes 22 7 5 10 15 29 2613 Dijon FCO 22 5 9 8 30 32 2414 AS Nancy-Lorraine 21 6 6 9 16 25 2415 Montpellier HSC 22 5 8 9 30 39 2316 Angers SCO 22 6 5 11 19 28 2317 Bastia 22 5 7 10 19 26 22-------------------------18 Caen 21 6 4 11 24 36 22-------------------------19 Metz * 21 6 5 10 21 38 2120 FC Lorient 22 5 3 14 25 46 18-------------------------* Dikurangi dua angka.1-2: Liga Champions3: Putaran kualifikasi Liga Champions4: Putaran kualifikasi Liga Europa5-6: Liga Europa tergantung piala domestik18: Playoff degradasi19-20: DegradasiJadwal pertandingan berikutnya (waktu dalam GMT):Minggu, 29 JanuariNice vs En Avant de Guingamp (14.00)Toulouse vs St Etienne (16.00)Paris St Germain vs Monaco (20.00)

Editor: AA Ariwibowo