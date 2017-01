Kasemen Liga Italia, AS Roma siap robohkan Juventus

id

Roma (ANTARA News) - Hasil-hasil pertandingan dan klasemen Liga Italia pada Sabtu:Inter Milan 3 Pescara 0Lazio 0 Chievo Verona 11 Juventus 20 16 0 4 42 16 482 AS Roma 21 15 2 4 42 18 47-------------------------3 Napoli 21 13 5 3 47 24 44-------------------------4 Inter Milan 22 13 3 6 37 23 42-------------------------5 Lazio 22 12 4 6 35 25 40-------------------------6 Atalanta Bergamo 21 12 2 7 33 24 38-------------------------7 AC Milan 20 11 4 5 31 24 378 Fiorentina 20 9 6 5 33 25 339 Torino 21 8 6 7 38 31 3010 Chievo Verona 22 8 4 10 22 30 2811 Bologna 20 7 5 8 20 25 2612 Cagliari 21 8 2 11 31 45 2613 Udinese 21 7 4 10 25 28 2514 Sassuolo 21 7 3 11 31 35 2415 Genoa 21 6 6 9 24 29 2416 Sampdoria 21 6 6 9 22 27 2417 Empoli 21 5 6 10 12 26 21-------------------------18 Crotone 20 2 4 14 16 36 1019 Palermo 21 2 4 15 17 41 1020 Pescara 21 1 6 14 16 42 91-2: Liga Champions3: Putaran kualifikasi Liga Champions4: Liga Europa5: Putaran kualifikasi Liga Europa6: Liga Europa tergantung piala domestik18-20: DegradasiTorino vs Atalanta Bergamo (11.30)Cagliari vs Bologna (14.00)Crotone vs Empoli (14.00)Fiorentina vs Genoa (14.00)Sampdoria vs AS Roma (14.00)Sassuolo vs Juventus (14.00)Udinese vs AC Milan (14.00)Napoli vs Palermo (19.45)

