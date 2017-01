Lenovo ThinkPad Yoga 370 hasil kolaborasi "Resident Evil"

id

Lenovo, resident evil, produk gaming, Thinkpad, Thinkpad Yoga 370

Jakarta (ANTARA News) - Lenovo mengumumkan kerjasama regional dengan film "Resident Evil: The Final Chapter", yang mencakup 9 negara meliputi Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, Philipina,Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA News, Minggu, Lenovo menyebutkan semangat memenuhi kebutuhan pelanggan akan entertainment dan gaming pada film "Resident Evil : The Final Chapter" menjadi latar belakang kolaborasi tersebut.Produk utama yang ditampilkan dalam kolaborasi Lenovo dengan film "Resident Evil: The Final Chapter" adalah ThinkPad Yoga 370.ThinkPad Yoga 370 memiliki layar sentuh 13,3 inci beresolusi Full HD 1.920 x 1.080p. Dari sistem keamanan, ThinkPad Yoga 370 dibekali dengan fitur pengamanan sidik jari. Pengguna dapat menggunakan sensor sidik jari yang ada untuk membuka perangkat.ThinkPad Yoga 370 juga dilengkapi dengan fitur Real Sense. Fitur tersebut dapat mendeteksi lingkungan di mana perangkat tersebut digunakan. penggunaan perangkat. Misalnya, sistem pendingin laptop akan berubah ketika laptop berada di meja atau di pangkuan pengguna.ThinkPad Yoga memiliki bobot 1,4 kg dan ketebalan sekitar 18 mm.Dari segi "jeroan", ThinkPad Yoga 370 dibekali dengan prosesor Intel Core i7 generasi 7 Kalby Lake, RAM hingga 16 GB, storage SSD hingga 1 TB, kamera HD, port Thunderbolt 3, dan baterai yang mampu bertahan hingga 10,5 jam.

Editor: Suryanto