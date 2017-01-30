Hasil dan klasemen Liga 1 Prancis, Nice tempel Monaco

Jakarta (ANTARA News) - OGC Nice menempel ketat pemuncak klasemen sementara Liga 1 Prancis AS Monaco selepas rangkaian laga pekan ke-22 rampung pada Senin dini hari WIB.
Nice yang tampil lebih awal pada Minggu (29/1) malam WIB, berhasil membungkam Guingamp demi menduduki klasemen puncak dengan raihan 49 poin.
Akan tetapi, hal itu hanya bertahan sejenak sebab di Stadion Parc des Prince, Monaco (49) berhasil kembali ke puncak usai menahan imbang PSG.
Berikut hasil rangkaian laga lanjutan pekan ke-22 seturut laman resmi Liga 1 Prancis (tuan rumah disebut pertama, pemenang dicetak tebal):
Sabtu (28/1) dini hari WIB
Olympique Marseille 5 - Montpellier HSC 1 (Bafetimbi Gomis 4', 19', 77', Rolando 38', Florian Thauvin p-88'; Ryad Boudebouz 49')
Sabtu (28/1) malam hingga Minggu (29/1) dini hari WIB
Olympique Lyon 1 - Lille OSC 2 (Yassine Benzia 38', 80'; Alexandre Lacazette p-86')
Angers 2 - Metz 1 (Flavien Tait 25', Nicolas Pepe 35'; Ismael Traore bd-33')
SC Bastia 1 - Caen 1 (Allan Saint-Maximin 26'; Ronny Rodelin p-45')
FC Lorient 2 - Dijon 3 (Sylvain Marveaux 50', Majeed Waris p-60'; Lois Diony 10', Jordan Loties 70', Pierre Lees-Melou 90+3')
AS Nancy 0 - Girondins Bordeaux 2 (Joffrey Cuffaut bd-67', Malcom 88')
Rennes 1 - Nantes 1 (Joris Gnagnon 86'; Jules Iloki 45')
Minggu (29/1) malam hingga Senin dini hari WIB
OGC Nice 3 - Guingamp 1 (Alassane Plea 11', Jean Michael Seri 38', Mario Balotelli 87'; Jimmy Briand 63')
Toulouse FC 0 - AS Saint-Etienne 3 (Nolan Roux p-9', p-67', Kevin Monnet-Paquet 55')
Paris Saint-Germain 1 - AS Monaco 1 (Edinson Cavani p-81'; Bernardo Silva 90+2')
Klasemen sementara Liga1 Prancis
|
|
Tim
|
M
|
M
|
I
|
K
|
Gol
|
P
|
1
|
AS Monaco
|
22
|
15
|
4
|
3
|
65-22
|
49
|
2
|
OGC Nice
|
22
|
14
|
7
|
1
|
38-42
|
49
|
3
|
Paris Saint-Germain
|
22
|
14
|
4
|
4
|
42-16
|
46
|
4
|
Olympique Lyon
|
22
|
12
|
1
|
9
|
41-27
|
37
|
5
|
Olympique Marseille
|
22
|
9
|
6
|
7
|
29-27
|
33
|
6
|
AS Saint-Etienne
|
22
|
8
|
9
|
5
|
24-18
|
33
|
7
|
Girondins Bordeaux
|
22
|
8
|
8
|
6
|
24-27
|
32
|
8
|
Guingamp
|
22
|
8
|
7
|
7
|
28-26
|
31
|
9
|
Rennes
|
22
|
8
|
6
|
8
|
22-26
|
30
|
10
|
Toulouse FC
|
22
|
7
|
5
|
10
|
22-27
|
26
|
11
|
Lille OSC
|
22
|
7
|
5
|
10
|
21-27
|
26
|
12
|
Nantes
|
22
|
7
|
5
|
10
|
15-29
|
26
|
13
|
AS Nancy
|
21
|
6
|
6
|
9
|
16-25
|
24
|
14
|
Dijon
|
22
|
5
|
9
|
8
|
30-32
|
24
|
15
|
Montpellier HSC
|
22
|
5
|
8
|
9
|
30-39
|
23
|
16
|
Angers
|
22
|
6
|
5
|
11
|
19-28
|
23
|
17
|
SC Bastia
|
22
|
5
|
7
|
10
|
19-26
|
22
|
18
|
Caen
|
21
|
6
|
4
|
11
|
24-36
|
22
|
19
|
Metz*
|
21
|
6
|
5
|
10
|
21-38
|
21
|
20
|
FC Lorient
|
22
|
5
|
3
|
15
|
25-36
|
18
Editor: Tasrief Tarmizi
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