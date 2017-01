PSM kalahkan Bali All Star 7-1

id

Makassar (ANTARA News) - Tim PSM Makassar mengalahkan Bali All Star dengan skor telak 7-1 dalam laga uji coba digelar di Lapangan Samudra, Badung, Bali, Senin.Tujuh gol kemenangan tim Juku Eja dalam laga uji coba keduanya itu masing-masing dicetak melalui (Titus Bonai 13, Gozali 16, Raphael Maitimo 30 45 Reva Adi Utama 70, serta Andri 72 pada menit ke-83.Sementara satu gol balasan dari tim diperkuat sejumlah pemain asing itu dipersembahkan mantan striker PSM pada kompetisi beberapa musim yang lalu, yakni Marwan Sayedah ketika pertandingan memasuki menit ke-51.Pelatih Kepala PSM, Robert Rene Alberts yang dikonfirmasi usai laga, menyatakan cukup puas atas hasil diraih anak asuhnya dalam pertandingan tersebut."Pemain terlihat sangat menikmati pertandingan. Saya senang Hamka dan Steven bermain sangat baik sekali. Saya berharap semoga para pemain dapat terus menjaga kekompakan dan atmosfer pertandingan seperti ini," katanya.Media Officer PSM Makassar dalam laporanya terkait jalanya pertandingan, menyampaikan pada laga uji coba kedua PSM di Bali itu, tim Juku Eja langsung tampil menyerang dengan perpaduan pemain senior dan pemain muda.Bermain dengan sangat baik, PSM mampu menekan pertahanan lawan dan tidak memberi kesempatan melakukan serangan balik. Hamka Hamzah juga terlihat berhasil menjadi pemimpin bagi teman-temannya, terutama dalam menjaga pertahanan dari serbuan lawan.Pada menit ke 13, Tibo berhasil membobol gawang Bali All Star sekaligus membuka keunggulan bagi PSM. Selang tiga menit kemudian, Gozali memperbesar keunggulan sehingga kedudukan menjadi 2-0.Raphael Maitimo selanjutnya memperbesar keunggulan setelah menyumbang dua gol masing-masing pada menit ke 30 dan 45 (penalti) setelah pemain Bali All Star melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti.Babak kedua PSM menurunkan tim lainnya. Meski tampil agresif, pada babak kedua ini PSM hanya menambah 3 gol dan harus kebobolan 1 gol.Gol PSM pada babak kedua dicetak oleh Reva di menit 70, dan Andri menyumbang 2 gol di menit 72 dan 83. Satu-satunya gol lawan dicetak oleh Marwan Sayedeh melalui titik putih setelah pemain PSM handsball di dalam kotak penalti. Hingga pertandingan berakhir, skor 7-1 untuk kemenangan PSM Makassar.Pelatih kembali menurunkan dua tim berbeda dalam laga uji coba tersebut. Untuk babak pertama menurunkan kombinasi pemain Rivki Mokodompit, wasiat, Hamka Hamzah, steven Paulle, Ahmad, Rasyid Bakri, Muh Arfan, Raphael Maitimo, Ridwan Tawainella, Titus Bonai, dan pemain muda Gozali.Sementara pada babak kedua memainkan Syaiful, Deni Marcel, Zulkifli Syukur, Ardan Aras, Hendra Wijaya, Faturrahman, M Rahmat, Syamsul Chaeruddin, Rizky Pellu, Reva Adi, Ferdinand Sinaga dan striker muda Andri.

Editor: Ruslan Burhani