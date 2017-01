UI duduki peringkat 47 kampus Asia

id

universitas indonesia

Depok (ANTARA News) - Universitas Indonesia (UI) meraih peringkat 50 besar dengan menduduki peringkat ke-47 di Asia atau ke-534 di dunia, berdasarkan publikasi 2017 World Universities Ranking."Pemeringkatan tersebut dilakukan oleh lembaga internasional bernama uniRank atau sebelumnya bernama 4 International Colleges and Universities (4ICU) yang dirilis pada pertengahan Januari 2017," kata Kepala Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Universitas Indonesia Rifelly Dewi Astuti di Depok, Senin.Ia mengatakan Pemeringkatan didasarkan pada lima parameter, yaitu Moz Domain Authority, Alexa Traffic Global Rank, Similiar Web Global Rank, Majestic SEO Reffering Domain dan Majestic SEO Trust Flow."Seluruh parameter tersebut digunakan mengukur popularitas website berdasarkan tautan, statistik kunjungan, jumlah situs lain yang memberikan tautan," katanya.UniRank melakukan pemeringkatan terhadap 12.358 perguruan tinggi dari 200 negara, termasuk 398 di antaranya perguruan tinggi asal Indonesia yang didasarkan pada kepopuleran perguruan tinggi di dunia internet.Informasi mengenai pemeringkatan dapat diakses pada laman: http://www.4icu.org/.Selain meraih peringkat pertama perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan uniRank, UI juga berhasil menjadi Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia dan satu-satunya Perguruan Tinggi di Indonesia yang masuk ke dalam jajaran top 100 universities se-Asia dengan peringkat ke-79 menurut QS World University Ranking 2015/2016.UI juga berhasil menduduki peringkat pertama di Indonesia sebagai perguruan tinggi dengan website terbaik berdasarkan Webometrics Ranking of World Universities 2016.Selain itu, UI berhasil masuk ke dalam daftar 800 perguruan tinggi terbaik di dunia versi Times Higher Education (THE) World University Rankings.

