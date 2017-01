id

dolar, yen

Tokyo (ANTARA News) - Kurs dolar AS berpindah tangan di kisaran paruh atas 113 yen dalam penawaran awal di Tokyo pada Selasa pagi, sedikit lebih rendah dari tingkat yang terlihat semalam (30/1) di New York.Pada awal perdagangan, dolar dikutip di 113,64-66 yen dibandingkan dengan 113,75-85 yen di New York dan 114,69-71 yen pada Senin pukul 17.00 di Tokyo.Euro, sementara itu, diambil 1,0694-0696 dolar dan 121,70-72 yen terhadap 1,0691-0701 dolar dan 121,65-75 yen di New York, serta 1,0699-0700 dolar dan 122,71-75 yen pada Senin sore di Tokyo.(Uu.A026)