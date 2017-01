The Weeknd tahan John Mayer di puncak Billbord

id

Jakarta (ANTARA News) - Rapper asal Kanada The Weeknd menahan penyanyi dan penulis lagu John Mayer untuk menduduki peringkat pertama di chart album Billboard 200, menurut data dari Nielsen SoundScan.Setelah sembilan minggu dirilis, "Starboy" milik The Weeknd menambah 56.000 unit terjual selama seminggu, sementara empat lagu Mayer dalam album pendeknya "The Search for Everything: Wave One" terjual 49.000 unit.Reuters melaporkan, Mayer mengumumkan akan melakukan tur Amerika Utara dan Eropa untuk mempromosikan album yang akan diluncurkan pada 31 Maret di Albany, New York dan pada akhir Mei di London.Data Nielsen juga menunjukkan bahwa dalam seminggu sejumlah album baru menduduki chart, diantaranya soundtrack untuk film nominasi Oscar "La La Land" yang berada di peringkat ketiga.Dalam perhitungan chart album Billboard 200, penjualan 10 lagu sama dengan satu album, dan 1500 aktivitas streaming musik sama dengan satu album.Sementara itu, penyanyi dan penulis lagu asal Inggris Ed Sheeran lagi-lagi mendominasi chart lagu digital dengan penjualan lagunya secara online.Single "Shape of You" Ed Sheeran yang dirilis tiga minggu lalu terjual 103.000 unit selama minggu lalu, demikian Reuters.

Editor: B Kunto Wibisono