Aplikasi ini dapat boikot bisnis Trump

Jakarta (ANTARA News) - Apakah Anda mencoba untuk menghindari mengeluarkan uang Anda kepada bisnis yang didukung oleh Presiden Donald Trump atau bisnis yang terlibat dalam pemilihannya menuju Gedung Putih? Kini ada aplikasi baru untuk membantu Anda."Boycott Trump" adalah aplikasi gratis dari koalisi partai Demokrat yang menentang Trump (Democratic Coallition Against Trump) yang tersedia di iPhone, iPad dan perangkat Android, yang memungkinkan pengguna untuk mencari database lebih dari 250 bisnis untuk menentukan apakah mereka memiliki koneksi dengan Trump.Pencipta aplikasi tersebut telah menemukan puluhan bisnis yang mendukung atau berafiliasi dengan Trump -- dan beberapa diantaranya mungkin akan mengejutkan Anda."Aplikasi ini adalah langkah pertama dalam kampanye boikot Trump yang lebih besar, yang akan menampilkan gerakan terpadu yang berpusat pada induk perusahaan dan individu yang membantu Trump," kata Executive Director Democratic Coallition Against Trump, Nate Lemer, kepada The Huffington Post."Kampanye ini tentang pemberdayaan ... Dengan melakukan ini, kami berharap dapat membuat orang aman dan produktif untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap Trump. Kami menerima Trump memenangkan pemilu, tetapi itu tidak berarti kita harus menerima segala sesuatu yang dipercayai," lanjut dia.Democratic Coallition Against Trump adalah gerakan anti-Trump terbesar dengan lebih dari 150.000 pendukung. Aplikasi "Boycott Trump" dapat diunduh di App Store dan Play Store.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Monalisa